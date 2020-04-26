نجران 03 رمضان 1441هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسنظم الفريق الكشفي التطوعي بتعليم منطقة نجران بالتعاون مع صحة المنطقة أمس، حملة للتبرع بالدم، بمشاركة عدد من القادة الكشفيين والمتطوعين من منسوبي الإدارة.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي، أن الحملة تأتي بتوجيه من مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي العتيبي، استشعاراً للواجب الوطني، وسعي الإدارة للمشاركة المجتمعية، وإسهام منسوبيها في الأعمال الإنسانية ومساعدة المرضى المحتاجين إلى نقل الدم، مبيناً أن الحملة تهدف لنشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع، والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية.// انتهى //16:21ت م0094