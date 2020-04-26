القاهرة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمصرية على الأسهم في قطاعات السوق المختلفة وسط تفاؤل باستمرار نشاط المال العالمي مع تعافي أسعار النفط وتأقلم الأسواق مع أنباء فيروس كورونا.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 5ر9 مليارات جنيه ليصل إلى 8ر564 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 6ر3 مليارات جنيه.وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 5ر2 % مسجلا 24ر10377 نقطة، وربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" 39ر3 % لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 87ر1184 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ما نسبته 29ر2 % لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 21ر1120 نقطة.// انتهى //16:25ت م0095