عرعر03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأطلق قطاع العويقيلة الصحي مبادرة “العيادات الاستشارية الافتراضية” في إطار جهوده الحثيثة المواكبة للإجراءات الاحترازية والوقائية الحالية التي تقوم بها قطاعات المملكة كافة للتصدي لفيروس كورونا المستجد covid-19 .وأوضح قطاع العويقيلة الصحي أن المبادرة تتيح لعموم المرضى بالمحافظة حجز الموعد عن طريق الواتساب 0556591174 بإرسال بيانات المريض ، الأسم الرباعي ورقم السجل المدني ورقم ملف المريض ، والعيادة التخصصية، ويتم التواصل من قبل العيادات الخارجية لتحديد موعد التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم، من خلال الاتصال الهاتفي أو الفيس تايم الذي يقوم به الطبيب المعالج للاطمئنان على صحة المرضى، فضلًا عن الإجابة على كافة استفساراتهم.وقد خصصت المبادرة لجميع العيادات الاستشارية التي شملت: القلب، والعيون، والأنف والأذن والحنجرة، والجلدية، والصدرية،والمسالك، الباطنية.// انتهى //16:25ت م0096