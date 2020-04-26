الرياض 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأطلقت جمعية زهرة سرطان 5 برامج لدعم مرضي الجمعية ومستفيداتها من خلال تحويلها رقمياً، شملت برنامج " العيادة الاستشارية " الذي يتيح للمرضى مقابلة نخبة من الأطباء والأخصائيين في المجالات المتعلقة بسرطان الثدي واستشارتهم طبياً.كما تشمل البرامج، برنامج "الاستشارات النفسية" الذي يقدم الدعم النفسي من خلال الاخصائيات النفسيات للمرضى والمتعافين ويسهم في تخفيف الأزمة الحالية وتأثيرها على صحتهم النفسية، بالاضافة إلى برنامج "التوعية والتثقيف الصحي المستمر" للتوعية والتثقيف، والإجابة عن اسئلة المرضى فيما يخص سرطان الثدي وبشكل مجاني من خلال أخصائيات التثقيف الصحي، وبرنامج "لمسة زهرة" وهو برنامج يستقبل طلبات المرضى والمتعافين ويتكفل بتوفير الأجزاء التعويضية كالثدي الصناعي والشعر المستعار، والمستلزمات الخاصة بمرضى سرطان الثدي وتوصيلها لهم حسب الإجراءات الوقائية حرصا على سلامته.فيما يضم "برنامج سفيرة زهرة" على مجموعة من المتعافيات والمتطوعات من سيدات المجتمع يقدمن الدعم النفسي والمعنوي للمريضات من خلال التواصل معهم هاتفيًا .// انتهى //17:29ت م0120