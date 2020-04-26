بيشة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمحافظة بيشة، خلال شهر أبريل الجاري ومنتصف مارس الماضي، 1298 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.واستهدفت جولات "التجارة" في محافظة بيشة، تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، محلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، في وسط مدينة بيشة ومراكزها، وتم تحرير 114 مخالفة، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.// انتهى //17:29ت م0121