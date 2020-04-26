القريات 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القريات في منطقة الجوف غداً، محاضرة بعنوان " شهر الخيرات " ، يقدمه الدكتور نواف رحيل الشراري، وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية بتويتر.وتأتي المحاضرة التي تُقام في تمام الساعة 8 مساءً، بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم , ضمن البرامج التي تنظمها الجمعية خلال العام الحالي.// انتهى //17:45ت م0126