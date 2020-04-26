ثقافي / " شهر الخيرات " .. محاضرة عن بعد بجمعية الدعوة ي القريات
الأحد 1441/9/3 هـ الموافق 2020/04/26 م واس
القريات 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واس
تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القريات في منطقة الجوف غداً، محاضرة بعنوان " شهر الخيرات " ، يقدمه الدكتور نواف رحيل الشراري، وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية بتويتر.
وتأتي المحاضرة التي تُقام في تمام الساعة 8 مساءً، بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم , ضمن البرامج التي تنظمها الجمعية خلال العام الحالي.
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17:45ت م
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