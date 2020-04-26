أبها 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واساستعادت أمانة منطقة عسير و٣٣ بلدية تابعة لها خلال الأسبوعين الماضيين 2.151,400 م2 من الأراضي الحكومية تم التعدي عليها في 19 موقعا مختلفا بالمنطقة.وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مشيرا إلى أن التعدي على الأراضي الحكومية يستوجب العقوبات لما له من آثار سلبية على حركة التنمية العمرانية.وبيّن الحميدي أن الإحداثات التي تمت إزالتها، واستعادتها حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت، دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.// انتهى //17:46ت م0127