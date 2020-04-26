ينبع 03شعبان 1441هـ الموافق 26أبريل 2020م واسوزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة ينبع أكثر من 2275 سلة غذائية متنوعة رمضانية من الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين وذلك ضمن مبادرات "حتى تزول" و "خير ينبع" .وأوضح أمين عام الجمعية المهندس يوسف الحجيلي أن السلاسل الغذائية تضمنت المواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة مشيرا الى أن جميع السلال وصلت إلى مستحقيها.وبين المهندس الحجيلي أن هذه المبادرات تهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المسجلة والمستفيدة من خدمات الجمعية والمحتاجين، داعيا أهل الخير للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة القاطنة في نطاق خدماتها .// انتهى //17:47ت م0129