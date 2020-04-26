مكة المكرمة 3 رمضان 1441 الموافق 26 ابريل 2020 م واستشهد المراكز التجارية ومحلات السوبر ماركت والتموينات الغذائية ومحلات بيع الجملة بالعاصمة المقدسة توفر كافة السلع الاستهلاكية والتموينية الرمضانية مع توفر المخزون الغذائي لكافة المواد الغذائية والاستهلاكية بجميع أنواعها.ووثقت "واس" خلال جولتها على تلك المراكز و محلات التموينات والتي تعمل على مدار الساعة توفر جميع احتياجات المواطنين والمقيمين لمختلف الأصناف الغذائية والسلع الاحتياجات الاستهلاكية خاصة التي تعود المستهلكين شرائها في شهر رمضان المبارك وذلك بأسعار متاحة للجميع.وتحرص المحلات والمراكز التموينية على توفير جميع الخدمات واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تسوق المستهلكين وقضاء حاجياتهم أثناء السماح بذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث يتم توفير المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف المحملة بانواع المواد الغذائية المختلفة.ويقوم فرع وزارة التجارة بالعاصمة المقدسة من خلال الفرق الرقابية بجولات مستمرة للتأكد من وفرة السلع التموينية الرمضانية داخل تلك المراكز التجارية والتموينية بالاضافة الى مراقبة الاسعار للحد من الغش التجاري والتلاعب بالاسعار كما تقوم أمانة العاصمة المقدسة كذلك بأداء مهامها من خلال متابعة التزام تلك المراكز التجارية والتموينية بالنظافة والتعقيم وحصول كافة العاملين بتلك المراكز على الشهادات الصحية.ورحب عدد من المتسوقين بتوافر كافة مايحتاجونه من المواد الغذائية و السلع الرمضانية خلال هذا الشهر الكريم باسعار مناسبة وسط إلتزام كامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدين أن الجولات الرقابية اليومية للمحلات والمراكز التموينية لمراقبة الاسعار تبعث الراحة للمستهلكين والمتسوقين لقضاء احتياجاتهم اليومية.// انتهى //18:06ت م0130