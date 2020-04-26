عام / شرطة القصيم: القبض على مواطنين اثنين ارتكبا جرائم سرقة الأموال من المحلات والاستراحات
الأحد 1441/9/3 هـ الموافق 2020/04/26 م واس
بريدة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطنين اثنين ( في العقد الثاني) من عمرهما ، لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة الأموال من المحلات والاستراحات ، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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18:11ت م
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