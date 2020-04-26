بريدة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطنين اثنين ( في العقد الثاني) من عمرهما ، لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة الأموال من المحلات والاستراحات ، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.// انتهى//18:11ت م0134