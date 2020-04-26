ينبع 03 شعبان 1441هـالموافق 26أبريل 2020 م واسيواصلون أهالي محافظة ينبع والمقيمون مع ثالث أيام رمضان المبارك الامتثال لقرار منع التجول من الساعة الخامسة مساء حتى التاسعة صباحًا الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".وأظهرت عدسة وكالة الأنباء السعودية خلال جولتها اليوم خلو طرقات وشوارع وميادين وأسواق محافظة ينبع و خلوها التام من حركة المرور والمتسوقين, حيث ضرب مواطنوا ومقيموا محافظة ينبع مثالاً يحتذى به في المسؤولية والالتزام والوعي المجتمعي في تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لمواجهة هذه الجائحة.وشهدت "واس" تواجد الجهات الأمنية وحضورها وانتشار أفرادها في دوريات الأمن والمرور والشرطة خلال ساعات منع التجول، الأمر الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //19:18ت م0138