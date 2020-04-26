الجزائر 03 رمضان 1441 هجري الموافق 26 ابريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 126 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و6 وفيات إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء كوفيد-19 جمال فورار: إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3382 حالة مؤكدة ، موازاة مع ارتفاع عدد الوفيات الإجمالي إلى 425 وفاة.وأضاف أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 29 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1508 حالة.// انتهى //19:19ت م0139