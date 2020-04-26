عام / الجزائر تسجل 126 حالة إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا
الأحد 1441/9/3 هـ الموافق 2020/04/26 م واس
الجزائر 03 رمضان 1441 هجري الموافق 26 ابريل 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 126 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و6 وفيات إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء كوفيد-19 جمال فورار: إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3382 حالة مؤكدة ، موازاة مع ارتفاع عدد الوفيات الإجمالي إلى 425 وفاة.
وأضاف أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 29 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1508 حالة.
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19:19ت م
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