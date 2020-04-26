الرياض 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسوجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل الشكر والتقدير إلى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، الفرنسي إيرڤي رينارد، والمدير الفني للمنتخب الأولمبي سعد الشهري، وإلى جميع الأجهزة الإدارية والفنية في المنتخبات الوطنية، على مبادرتهم بتخفيض رواتبهم في ضوء توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وثمن ياسر المسحل هذه المبادرة التي تأتي تضامنًا مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، والتي شملت إيقاف منافسات كرة القدم اعتبارًا من 15 مارس الماضي وحتى إشعار آخر.وأشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بالمسؤولية التي تحلت بها الأجهزة الفنية المنتخبات الوطنية والتي قدرت الموقف الراهن وكانت على مستوى الحدث في التحمل وتقدير الظروف الراهنة، معربًا عن أمنياته للمنتخبات الوطنية بالتوفيق في الاستحقاقات القادمة بعد عودة النشاط الرياضي، ومواصلة إنجازاتها التي تحققت في الفترة الأخيرة.// انتهى //19:20ت م0140