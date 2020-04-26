الرياض 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأفادت تقارير صحافية إنجليزية أن السلطات في المملكة المتحدة تعتزم بدءًا من الأسبوع المقبل، عقد سلسلة اجتماعات دورية من أجل تسريع الإيقاع بشأن عودة المنافسات الرياضية المتوقفة بسبب فيروس كورونا المستجد.وأشارت التقارير إلى أن حكومة بوريس جونسون «تعتزم عقد أول اجتماع ضمن سلسلة يشارك فيها مسؤولون طبيون في مختلف الرياضات البارزة هذا الأسبوع، في محاولة للعودة إلى المنافسات في أسرع وقت ممكن»،وكان الهدف من تسريع الإيقاع عودة النشاط الرياضي خلال أسابيع، في حال تحقيق تقدم في مواجهة «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن جونسون الذي تعافى من إصابته بالفيروس ويعتزم العودة إلى مكتبه غداً الاثنين، اطلع على خطط هذه الاجتماعات.// انتهى //19:21ت م0143