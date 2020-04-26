ظهران الجنوب03 رمضان 1441هـ الموافق 26 أبريل 2020م واستشهد أسواق الخضار والفاكهة وسط محافظة ظهران الجنوب وفرة كبيرة في العرض والتنوع في الأصناف، وسط إقبال اعتيادي من قِبل السكان لأخذ احتياجاتهم خلال أيام شهر رمضان المبارك.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها على سوق بيع الفاكهة والخضروات في مدينة ظهران الجنوب وفرة في المعروض من الفاكهة والخضروات بأنواعها المختلفة التي تشهد إقبالاً من المستهلكين لتوفر كل المتطلبات التي اعتاد المتسوقون شراءها دائماً من الأصناف المتنوعة، وسط متابعة مستمرة من الجهات الخدمية والرقابية بالمحافظة على أسواق ومحلات بيع الفاكهة والخضروات للحفاظ على جودة المعروض وتوفره, والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.//انتهى//19:24ت م0144