الرياض 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسصدرت موافقة معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري على ترقية (467) موظفاً وموظفة في الجامعة للمراتب العاشرة فما دون .وثمن معاليه ما تلقاه الجامعة من دعم وتوجيه من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- اللذين لم يدخرا جهداً في سبيل دعم الجامعة بكل ما تحتاج من أجل تحقيق رسالتها النبيلة وأهدافها العظيمة التي أنشئت من أجلها، ودعم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.وهنأ معاليه من تمت ترقيتهم من الموظفين والموظفات، وتم نشر أسمائهم على موقع الجامعة الإلكتروني ، وأوصاهم بتقوى الله عز وجل وبذل قصارى جهدهم في أداء الأمانة المناطة بهم والحرص على التعاون مع زملائهم في سبيل تحقيق المصلحة العامة خدمةً للدين ثم الوطن وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.// انتهى //19:38ت م0145