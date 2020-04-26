رفحاء 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس"توفر المخزون الاستهلاكي بكميات كبيرة من أسطوانات الغاز في المحلات العديدة المخصصة للبيع، وتقيد المحلات بالخطط الاحترازية التي تطبقها البلدية من الاجراءات الاحترازية الوقائية من قبل العمالة والمستهلكين أثناء استلام وتسليم الأسطوانات .وخصصت العديد من المحال خدمة لتوصيل وبيع الغاز بداخل الأحياء تسيراً على المواطنين والمقيمين.وتواصل بلدية رفحاء الجولات الرقابية الميدانية للوقوف على محلات بيع الغاز، والتأكد من إتخاذ الاجراءات الاحترازية قبل بيعها للمستهلكين.// انتهى //19:55ت م0148