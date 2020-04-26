الدمام 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسبدأت جمعية البر بالمنطقة الشرقية في توزيع أكثر من 43 ألف وجبة إفطار صائم بالمنطقة الشرقية على الأسر الأكثر احتياجا من مستفيدي المنطقة الشرقية .و أوضح الأمين العام للجمعية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية ستوزع تلك الوجبات في مدن و مناطق المنطقة الشرقية التابعة لها ، حيث سيتم توزيع 1457 وجبة يوميا بالعديد من مدن المنطقة تصل تكلفتها إلى 58280 ريال ليصل عدد الوجبات التي سيتم توزيعها طوال شهر رمضان إلى 43,710 وجبة بتكلفة إجمالية تصل إلى 1748400 ريال .وأشار إلى أن هناك 684 أسرة ستستفيد يوميا من وجبات إفطار صائم بالشرقية يستفيد منها 4758 صائما يوميا طوال شهر رمضان ، مضيفاً أنه يمكن لأهل الخير الراغبين في المساهمة لإفطار صائم بالتبرع عن بعد إلكترونيا بقيمة 20 ريالا للفرد و40 ريالا لإفطار أسرة عبر متجر البر الإلكتروني على الموقع الرسمي للجمعية أو عبر الإيداع المباشر لحساب إفطار صائم بمصرف الراجحي على الحساب " SA0580000153608010000656 " .وبين العفيصان أن الجمعية اشترطت على المتعهدين ممن سيوزعون الوجبات الالتزام باشتراطات السلامة والتعقيم السليم المبلغة من لهم من وزارة الصحة ، وتتابع تنفيذه أمانة المنطقة الشرقية بشكل مكثف ومستمر حفاظا على صحة الصائمين في ظل الظروف الحالية ، مؤكداً أن الجمعية تحرص على برنامج إفطار صائم والسلة الغذائية الرمضانية ، نظرا لتأثر العديد من الأسر ماديا في ظل الأزمة الحالية .وقال: إن الجمعية مستمرة وبشكل مكثف في تقديم الدعم الإغاثي والغذائي للأسر الأكثر احتياجا بالمنطقة الشرقية وفقا لتوجيه سمو أمير المنطقة وسمو نائبه .// انتهى //19:59ت م0150