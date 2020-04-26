طريف 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسوثقت عدسة " واس " بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم التزام المواطنين والمقيمين بالمحافظة وسط انتشار أمني متناسق خلال شهر رمضان المبارك.وشهدت الشوارع والميادين والأحياء كثافة أمنية وتجاوبا من المواطنين والمقيمين مع منسوبي الأمن ، والتزام المواطنين والمقيمين بمحافظة طريف بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمنع التجول للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيدا-19 ، وذلك من خلال تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لدرء هذه الجائحة. // انتهى//20:02ت م0151