تونس 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واسبحث وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ اليوم في مكالمة هاتفية مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي مختلف أوجه علاقات الأخوة والتعاون المتينة التي تجمع البلدين.وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية أن الوزيرين استعرضا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وآخر التحضيرات المتعلقة بعقد الدورة غير العادية (الافتراضية) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لبحث مختلف أشكال الدعم والتضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاحتلال والتداعيات الناجمة عن جائحة فيروس "كورونا" المستجد.// انتهى //21:11ت م0182