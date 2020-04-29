الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم ، في ورشة العمل الافتراضية التي نظمها الإقليم الكشفي العربي - المنظمة الكشفية العربية - " تقييم أثر الأنشطة "، بهدف تنمية معارف وقدرات المشاركين في مجال تقييم أثر الأنشطة التربوية والتدريبية بكفاءة لتحسين الأداء على المستوى الوطني.وتضمنت الورشة التي أدارها نائب مدير الإقليم الكشفي العربي مدير الطرق التربوية بالإقليم الكشفي العربي رفعت السباعي معرفة دورة حياة النشاط التربوي ، ومعرفة الأثر التربوي من تنفيذ الانشطة ، ومفهوم التقييم التربوي ، وأسباب التخوف من التقييم وكيفية التغلب عليها ، بالإضافة إلى الأساليب المستخدمة في التقييم ، ومراحل تقييم الأنشطة التربوية ، والعوامل المؤثرة في نجاحها ، ومعرفة التقييم العائد من الاستثمار في الأنشطة وفي التدريب .// انتهى //21:38ت م0186