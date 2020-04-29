أبوظبي 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 549 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد أن أجرت 26,195 فحصا جديدا ،وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة إلى 11,929 حالة.و أعلنت حكومة الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 2329 حالة بعد تسجيل 148 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة ، مشيرة إلى وفاة 9 أشخاص من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة وبذلك يصل إجمالي الوَفَيَات إلى 98 شخصا.// انتهى //21:39ت م0187