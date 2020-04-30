عام / الصحف السعودية
الخميس 1441/9/7 هـ الموافق 2020/04/30 م واس
الرياض 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
360 خدمة تواصل إلكتروني مع أمير الرياض ونائبه
أمير جازان يوجه بتشكيل لجان تطبيق العفو الملكي
أمير الباحة يدشن مبادرة "التموين الرمضاني" لأسر الشهداء
فيصل بن مشعل يوجّه بالتقصي عن المحتاجين ويطلع على أعمال لجنة المسح النشط
أمير حائل يطلق مبادرة "أجر وغنيمة"
فيصل بن نواف يطمئن على الحالة الصحية للمصابين بكورونا
الميزانية تسجل عجزا ب 34 مليار ريال بالربع الأول
رفع منع التجول جزئيًا في القطيف
الحبس عشر سنوات لمخالفي المستحضرات الصيدلانية
وزير الشؤون الإسلامية يدشن النسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية
توريد 41 ألف سلة رمضانية لتوزيعها على الأسر في عدد من الدول العربية والإسلامية
بدء تنفيذ برنامج خادم الحرمين للتفطير في 18 دولة حول العالم
الكويت تشكر المملكة على تسهيل مغـادرة الفـريـــق الطــبي الصــيني
لجنة النقل والاتصالات بالشورى تناقش شبكات النطاق العريض
ممثل الصناعة: إعادة هيكلة قروض للمصانع بأربعة مليارات ريال وحزم الإعفاءات بلغت 685 مليون ريال
1325 إصابة جديدة بكورونا وخمس وفيات لمقيمين
«إغاثي الملك سلمان» الجهة الوحيدة المخولة بتسلّم التبرعات وإيصالها للخارج
السفارة السعودية في الأردن تبدأ بنقل المواطنين والمواطنات إلى المملكة
ترحيب دولي واسع بجهود المملكة لحفظ استقرار اليمن
الجامعة العربية منزعجة من التصعيد في ليبيا
تفجيرات دامية في مناطق السيطرة التركية في سورية
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