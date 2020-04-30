الرياض 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:360 خدمة تواصل إلكتروني مع أمير الرياض ونائبهأمير جازان يوجه بتشكيل لجان تطبيق العفو الملكيأمير الباحة يدشن مبادرة "التموين الرمضاني" لأسر الشهداءفيصل بن مشعل يوجّه بالتقصي عن المحتاجين ويطلع على أعمال لجنة المسح النشطأمير حائل يطلق مبادرة "أجر وغنيمة"فيصل بن نواف يطمئن على الحالة الصحية للمصابين بكوروناالميزانية تسجل عجزا ب 34 مليار ريال بالربع الأولرفع منع التجول جزئيًا في القطيفالحبس عشر سنوات لمخالفي المستحضرات الصيدلانيةوزير الشؤون الإسلامية يدشن النسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبويةتوريد 41 ألف سلة رمضانية لتوزيعها على الأسر في عدد من الدول العربية والإسلاميةبدء تنفيذ برنامج خادم الحرمين للتفطير في 18 دولة حول العالمالكويت تشكر المملكة على تسهيل مغـادرة الفـريـــق الطــبي الصــينيلجنة النقل والاتصالات بالشورى تناقش شبكات النطاق العريضممثل الصناعة: إعادة هيكلة قروض للمصانع بأربعة مليارات ريال وحزم الإعفاءات بلغت 685 مليون ريال1325 إصابة جديدة بكورونا وخمس وفيات لمقيمين«إغاثي الملك سلمان» الجهة الوحيدة المخولة بتسلّم التبرعات وإيصالها للخارجالسفارة السعودية في الأردن تبدأ بنقل المواطنين والمواطنات إلى المملكةترحيب دولي واسع بجهود المملكة لحفظ استقرار اليمنالجامعة العربية منزعجة من التصعيد في ليبياتفجيرات دامية في مناطق السيطرة التركية في سورية// يتبع //07:12ت م0004