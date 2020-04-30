وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الأداء المتزن.. ومتغيرات كورونا ) : جهود حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وسمو ولـي عهده الأمين صاحب الـسمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله- تواصل المضي قدما في تنفيذ خططها التي تضمنتها رؤية 2030 بثبات واتزان يستوعب كافة المتغيرات المفاجئة والظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19 ) والـتي طالت آثارها جوانب دورة الحياة الحيوية بشكل عام والجوانب الاقتصادية للدول على وجه الخصوص، ويمكن لكل راصد للمشهد أن يستشف من إصدار وزارة المالـية الـتقرير الـربعي الأول لأداء الميزانية الـعامة لـلـدولـة من السنة المالية 1441/ هـ 2020 (1442 م)، وجميع ما ورد في التقرير الذي تضمن وبمنتهى الشفافية البيانات التفصيلية لحركة الإيرادات والمصروفات خلال الـربع المحدد بالتقرير، إضافة إلـى الفائض أو العجز المحقق وآلية تمويلـه والدين العام، أنها في مضمونها العميق تعتبر دلالات علـى ثبات واتزان اقتصادي وحسن تخطيط شامل ودقيق من الحكومة الرشيدة أدى إلـى مواصلة المملكة في ضبط المالـية الـعامة وضبط عجز المالـية وتحقيق المستهدفات رغم تلـك الـظروف الاستثنائية بسبب (كوفيد ) 19 وعدم تأثير تلك الجائحة وآثارها المترتبة وظروفها المتسارعة على مواضع مفصلية في القرارات المالية والمصروفات المرتبطة بتفاصيل وحيثيات قدرة وقوة الاقتصاد السعودي.واسترسلت : إن المملكة العربية الـسعودية أثبتت يوما بعد يوم وبدلالات متنوعة وتفاصيل تتبلـور وتتشكل واقعا ملموسا على قوة أدائها الاقتصادي والمنعكس إيجاباً على أداء الميزانية وعلى قوة وجودة الحركة التجارية والـصناعية في الأسواق المحلـية ورفع كفاءة الإنفاق والقدرة على مواجهة كافة الأزمات والصدمات، ناهيك عن مضي المملـكة بثبات وقدرة في قيادتها الـفاعلـة لمجموعة العشرين، وكافة القرارات والمبادرات التي تهدف من خلالها المملكة لدعم الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة العصيبة ودعم لسد الفجوة وتمويل المنظمات الـصحية الـعالمية لمواجهة جائحة كورونا، ولإجراء الأبحاث التي يحتاجها العالم لمواجهة هـذه الجائحة ولمساندة الجهود الدولية لمكافحة هذا الفيروس، تنوعت المعطيات المحلية والـدولـية في مشهد متجانس يصور أمام الجميع واقع قوة الاقتصاد السعودي وثبات أدائه وعزمه على المضي قدما في خططه التنموية ومشاريع الـتحول الـوطني لمستقبل يشرق بشمس الـرؤية رغم المتغيرات الـتي يواجهها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد.// يتبع //07:15ت م0009