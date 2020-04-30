طرابلس 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم تأكيد رئيس مجلس النواب عقيله صالح أن مبادرته للحل السياسي تستند إلى الأعراف الليبية والاجتماعية، وأن ليبيا مرتبطة بالمجتمع الدولي وليست معزولة عنه، مؤكدا على عدم وجود أي خلافات بينه وبين قائد الجيش خليفة حفتر، مشيرا إلى أن مبادرته الأخيرة لا تتعارض مع تصريحات المشير حفتر الأخيرة.وأخبرت عن إعلان القيادة العامة للجيش الليبي إيقاف جميع العمليات العسكرية من جانبها، استجابة لدعوات المجتمع الدولي والدول الشقيقة كهدنة إنسانية خلال شهر رمضان، مؤكدة أن أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل المليشيات الإرهابية سيكون الرد عليه فوريا وقاسيا جدا، مطمئنة كل الليبيين بأنه لا رجوع عن بلوغ الهدف الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودمائهم.وتناولت الاتصال الهاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ناقلة تشديد نورلاند أن الاتفاق السياسي والمؤسسات المرتبطة به، بما في ذلك حكومة الوفاق هي الإطار الوحيد المعترف به دوليا لحكم ليبيا والانتقال السياسي، مؤكدا رفض بلاده إعلان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر إنهاء العمل بالاتفاق السياسي.وتابعت إعراب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن انزعاجه إزاء حالة التصعيد التي تشهدها ليبيا على الصعيدين السياسي والعسكري مجددا تأكيده على موقف الجامعة الثابت المرتكز على رفض اللجوء للخيار العسكري والالتزام بالحوار السياسي بصفته السبيل الوحيد لتسوية الأزمة، معبرا عن استنكاره لاستمرار العمليات العسكرية.وعرجت صحف ليبيا على توضيح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن طبيعة الأزمة الليبية تغيرت، لاسيما بعد التدخل الخارجي وخرق الحظر على السلاح، مما أدى إلى ازدياد حدة المعارك في محيط طرابلس حتى تدهورت الأوضاع بشكل أكبر، محذرا من أن استفحال الأزمة يؤثر سلبا على إدارة أزمة المهاجرين في ظل تفشي وباء كورونا.// انتهى //07:35ت م0010