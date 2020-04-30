عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1441/9/7 هـ الموافق 2020/04/30 م واس
المدينة المنورة 7 رمضان 1441هـ الموافق 30 إبريل 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة وتدن في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص - المهد - بدر - وادي الفرع – ينبع ، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم .
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