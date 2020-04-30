المدينة المنورة 7 رمضان 1441هـ الموافق 30 إبريل 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة وتدن في مدى الرؤية .وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص - المهد - بدر - وادي الفرع – ينبع ، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم .// انتهى //09:23ت م0013