عمّان 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسبحث العاهل الأردني عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني فيليب السادس، سبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي، لمواجهة وباء فيروس "كورونا" المستجد.وجرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، وحماية صحة الشعوب وسلامتها، فضلا عن حرص البلدين على تبادل الخبرات والمساعدة للحد من انتشار الفيروس.وتناول الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون في مختلف المجالات.// انتهى //19:13ت م0155