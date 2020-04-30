القاهرة 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسأعلنت جامعة الدول العربية إطلاق مبادرة "قصتي في زمن الكورونا" وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتوثيق قصص السيدات في الوطن العربي خلال فترة انتشار فيروس "كورونا".وأكدت الجامعة العربية، في بيان اليوم، أهمية المبادرة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المجتمعات في جميع أنحاء العالم منذ انتشار فيروس "كوفيد 19" واعتباره وباءً عالمياً له تبعات سلبية وآثار وخيمة على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية.وعلى صعيد متصل، أوضحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء ابوغزالة، في تصريج اليوم، أن المبادرة تهدف إلى إلقاء الضوء على الدور الحيوي والأساسي الذي تلعبه النساء في مواجهة تفشي الفيروس، لافتة إلى أن النساء يشكلن 70% من نسبة العاملين في قطاع الرعاية الصحية وهن الأكثر تأثراً اقتصادياً بسبب انخراطهن بنسبة أكبر في قطاع العمل الغير نظامي إضافة إلى وجود نسبة كبيرة من النساء هن المعيلات لأسرهن.// انتهى //19:17ت م0156