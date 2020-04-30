الجزائر 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم، عن تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 4006 حالة.وأضاف فورار، في اللقاء الاعلامي اليوم، أنه تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، ست وفيات إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 450 وفاة.وأشار إلى ارتفاع عدد الأشخاص المتعافين من الوباء إلى 1779 شخصاً بعدما تم تسجيل شفاء 77 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.// انتهى //19:18ت م0157