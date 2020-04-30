عمّان 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، في حين سجلت إصابتين عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 453 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالتين المصابتين هما لسائقي شاحنات غير أردنيين، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 6 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 367 حالة.// انتهى //19:20ت م0158