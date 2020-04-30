رفحاء 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسرصدت "واس" استقبال الأسواق التجارية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية للمتسوقين عقب استئناف عملها،وسط التقيد بالإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج بداخلها،وكذلك أثناء التنقلات بين المحال داخل هذه الأسواق ، وتوفير وسائل التطهير والتعقيم والقفازات أمام بوابات المراكز ، ومنع استرجاع أو تبديل البضائع ، وكذلك منع تجربة مستحضرات التجميل داخل المحلات التجارية ، وتحديد وتنظيم كثافة المتسوقين داخل المحلات التجارية ، والتقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي والمسافات الاحترازية أثناء التسوق بمحال المركز التجاري ،وذلك حفاظاً على سلامة الجميع وتحييد جائحة فايروس كورونا المستجد والتقيد بأوقات التسوق من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً.وتواصل بلدية محافظة رفحاء والجهات ذات العلاقة جولاتها الرقابية الميدانية على المراكز التجارية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة.// انتهى //19:27ت م0160