الرياض 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسأطلقت الأكاديمية المالية برامجها التدريبية الخاصة بشهر رمضان المبارك والتي تقدم عن بُعد تغطي كافة القطاعات الفرعية المتصلة بالقطاع المالي؛ من المصرفية والتمويل والتأمين والسوق المالية وذلك بهدف تقديم حلول تعليمية وتطويرية متنوعة لتزويد الممارسين في القطاع المالي بالمعرفة والمهارات اللازمة سواء كانوا مبتدئين أو ذوي خبرات متقدمة من أجل الارتقاء بمستوى أداء العاملين في القطاع وتعزيز قدراتهم .وأعلنت الأكاديمية عن فتح باب التسجيل للاختبارات المهنية للراغبين والتي ستكون في 1 / 7 /2020 مع إمكانية الإلغاء أو إعادة الجدولة بدون رسوم في حال تمديد فترة التعليق كما اتاحة الاكاديمية كافة المعلومات حول الاختبارات والمواد التعليمية عبر الموقع الالكتروني للأكاديمية.وأوضحت الأكاديمية أنها وضعت خطة لضمان استمرارية الأعمال عن بُعد مع منسوبيها، من خلال تجهيز بيئة عمل رقمية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة إلى جانب عدم انقطاع تقديم خدماتها للمستفيدين من القطاع المالي حيث تم توفير حلول وتقنيات مبتكرة وفعّالة عن بُعد شملت البرامج التدريبية وورش العمل واللقاءات المعرفية والتي يقدمها عدد من المتخصصين والخبراء والأكاديميين من داخل وخارج المملكة في مجالات المصرفية التأمين و التمويل والسوق المالية بالإضافة الى البرامج التدريبية الإعدادية للاختبارات المهنية، وذلك من خلال التعاون مع أفضل المعاهد العالمية والإقليمية والمحلية لتهيئة المختبرين لهذه الاختبارات المهنية.وكانت الاكاديمية قد أطلقت برامجها مطلع شهر ابريل الجاري بسلسلة من البرامج التدريبية المالية وعدد من اللقاءات والندوات المجانية والتي حضرها عن بُعد اكثر من 10 آلاف متدرب بالشراكة مع عدد من المركز والمعاهد الدولية والمحلية.ودعت الأكاديمية الراغبين والراغبات في التسجيل في البرامج التدريبية واللقاءات متابعة حسابات الاكاديمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي او زيارة موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي:https://portal.fa.org.sa .الجدير بالذكر ان الأكاديمية المالية تمثل ذراعا رئيساً في تدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي في إطار مبادرات ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030 وتهدف إلى تعزيــز قــدرات المشاركين فــي السوق وتطوير القــدرات المهنية والفنيــة للعامليــن الحالييــن فــي القطــاع المالــي والارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية لهم، ورفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات الأكاديمية العالمية في هذا القطاع.// انتهى //19:28ت م0161