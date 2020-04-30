عرعر 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسواصلت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية جولاتها على العديد من الانشطة التجارية تزامناً بالسماح لممارسة أعمالها من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءْ ذلك ضمن الخطة الموسمية لشهر رمضان المبارك للعام 1441هـ.وتفقدت الفرق محلات الغذائية وبعض الأنشطة المسموح لها للتأكد من الالتزام من ثبات الأسعار والتقيد بكافة الشروط المعمول له بهذا الشأن .وأوضح المدير العام للتجارة بالمنطقة أحمد الفايز أن وزارة التجارة تستقبل بلاغات عموم المستهلكين عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.// انتهى //19:31ت م0162