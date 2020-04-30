عمّان 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم في اتصال هاتفي، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، سبل التحرك لمنع القرار الإسرائيلي بضم أراض غور الأردن وحماية فرص تحقيق السلام.ووضع الوزير الأردني المسؤول الأوروبي، بصورة قرار المؤتمر الوزاري العربي الرافض والمُدين لضم اي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت.كما بحث الجانبان، التنسيق والتعاون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتاكيد على متانة الشراكة الأردنية الأوروبية والعمل المستمر على تطويرها.// انتهى //19:32ت م0163