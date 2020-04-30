عام / تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة بمصر
الخميس 1441/9/7 هـ الموافق 2020/04/30 م واس
القاهرة 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 269 حالة جديدة بفيروس كورونا ، لافتًة إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 5537 حالة منهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و 392 حالة وفاة.
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19:34ت م
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