سكاكا 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واساستجابة للحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف "كلنا أهل" وذلك للتخفيف من الآثار المعيشية الناتجة عن جائحة كورونا , أودعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف (تراحم) مساعدات نقدية بلغت (186.000) مئة وستة وثمانين ألف ريال على الأسر المسجلة بتراحم الجوف .وأوضح رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف (تـراحـم) حمــود بـن مشعل السهيان أن اللجنة أودعت بحساباتهم مباشرة وذلك بواقع (2.000 ريال ) لكل أسرة ، مهيباً بالمحسنين والموسرين ورجال الأعمال بهذا البلد المعطاء لمد يد العون والمساعدة لهذه اللجنة لتفي بالتزاماتها نحو هذه الفئة في ظل هذه الظروف.//انتهى//19:40ت م0165