اجتماعي/ تراحم الجوف تصرف مساعدات نقدية بلغت 186000 ريال استجابة لحملة "كلنا أهل"
الخميس 1441/9/7 هـ الموافق 2020/04/30 م واس
سكاكا 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس
استجابة للحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف "كلنا أهل" وذلك للتخفيف من الآثار المعيشية الناتجة عن جائحة كورونا , أودعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف (تراحم) مساعدات نقدية بلغت (186.000) مئة وستة وثمانين ألف ريال على الأسر المسجلة بتراحم الجوف .
وأوضح رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف (تـراحـم) حمــود بـن مشعل السهيان أن اللجنة أودعت بحساباتهم مباشرة وذلك بواقع (2.000 ريال ) لكل أسرة ، مهيباً بالمحسنين والموسرين ورجال الأعمال بهذا البلد المعطاء لمد يد العون والمساعدة لهذه اللجنة لتفي بالتزاماتها نحو هذه الفئة في ظل هذه الظروف.
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19:40ت م
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