تونس 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واسوافق البنك الدولي على منح تونس تمويلا بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لدعم القطاع الصحي في مواجهة وباء فيروس "كورونا" المستجد.ويهدف هذا الدعم الدولي -وفق بيان للبنك الدولي اليوم- إلى تعزيز قدرات استجابة القطاع الصحي في تونس للجهود المبذولة في مواجهة هذه الجائحة المستجدة.وأشار البيان إلى أن هذا التمويل سيضاف إلى مبلغ سابق حصلت عليه تونس خلال شهر أبريل 2020 الماضي بقيمة تقدر بنحو 15 مليون دولار، وستتيح مجمل هذه التمويلات البالغة حوالي 35 مليون دولار لوزارة الصحة التونسية الحصول على التجهيزات الضرورية والمعدات الطبية للتحكم في تفشي كوفيد -19.ولفت البنك في بيانه النظر إلى أن هذا التمويل سيدعم كذلك الإجراءات الاقتصادية للحكومة والجهود العاجلة لوزارة الصحة، ومن بينها دعم شبكة الأمان الاجتماعي ومساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخلق ظروف ملائمة لإعادة تنشيط الاقتصاد.// انتهى //19:40ت م0166