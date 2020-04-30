عدن 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسرحبت الحكومة اليمنية اليوم، بقرار الحكومة الألمانية تصنيف ميليشيا "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية "ان هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، كون ميليشيا حزب الله كغيرها من الميليشيات والأذرع الإيرانية عوامل هدم ودمار لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية خدمة للمشروع الإيراني".وأضاف البيان أن "حزب الله لم يخف تعاونه ودعمه لميليشيا الحوثي في اليمن على كافة المستويات وهو بذلك شريك لها في جميع الجرائم التي ترتكبها بحق اليمنيين من سفك للدم وتهجير وتفجير وخطف واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري وتجنيد للأطفال وتهديد لأمن المنطقة ودول الجوار".// انتهى //19:42ت م0167