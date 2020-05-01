الدمام 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسنفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية والهيئات التابعة له، جولات ميدانية توعوية على الأسواق والأماكن العامة خلال ساعات رفع التجول الجزئي، وذلك لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد جائحة كورونا.وأشار مدير عام فرع الرئاسة بالشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي إلى الجولات الميدانية التوعوية، إذ تأتي في إطار خطة عمل الرئاسة العامة المعنية بتفعيل عمل المراكز مع أخذ التدابير الوقائية من قبل منسوبي الهيئات حماية لأنفسهم وللمجتمع، معبراً عن اعتزازه بالدور الرائد لجميع الأجهزة الحكومية في المملكة في مواجهة وباء كورونا بتوجيهات من حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - ، سائلاَ المولى القدير أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا ومجتمعنا وسائر بلدان العالم .// انتهى //02:47ت م0279