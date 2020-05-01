القاهرة 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسأكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أن 13 نادياً طالبوا بعدم استكمال مسابقة الدوري المصري بسبب الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك بسبب أمور عدة تحتاج إلي اجتماعات مع رئيس اتحاد الكرة المصري ووزير الرياضة للنقاش حولها لإتخاذ القرار النهائي فيها.وأوضح أن الأمور صعبة في الفترات القادمة، ولا بد من التشاور والحصول على موافقة الأندية قبل حسم مصير الدوري، خصوصًا وأن الأندية ستواجه أزمة في عودة لاعيبها المحترفين الذين غادروا إلي بلادهم حال استكمال الدوري المصري.// انتهى //02:58ت م0281