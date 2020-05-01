الأمم المتحدة 7 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن حزنه إزاء فقدان الأرواح بسبب استمرار جائحة ( كوفيد - 19 ) في مسارها "المدمر"، حيث حصدت حتى الآن أرواح 200 ألف شخص، محذراً من إصابة الكثيرين، خاصة في المناطق الأقل قدرة على التعامل مع المرض.كما أعرب عن قلقه بشكل خاص من عدم وجود تضامن كاف مع الدول النامية، سواءً في إعدادها للاستجابة لجائحة ( كوفيد - 19 )، وهو ما يهدد بالانتشار، ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.وتطرق غوتيريش إلى دعوته التي أطلقها في 23 مارس التي ناشد من خلالها العالم إلى وقف إطلاق النار ومواجهة ( كوفيد - 19 )، لافتاً الانتباه إلى أنه من المهم أن تجتمع الدول معاً وتتغلب القوى الكبرى على المصاعب ليتسنى لمجلس الأمن أن يكون فاعلاً أكثر فيما يتعلق بجوانب السلام والأمن المرتبطين بكوفيد - 19 والمساعدة في الضغط باتجاه وقف إطلاق النار.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في ختام كلمته، إلى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية العالمية بقيمة ملياري دولار بالكامل لمساعدة أكثر المجتمعات ضعفاً، من بينهم اللاجئون والنازحون داخلياً.// انتهى //03:07ت م0282