عمان 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسرفعت أندية المحترفين الأردنية لكرة القدم اليوم خطابًا إلى اتحاد الكرة، تؤكد رغبتها بإقامة دوري المحترفين خلال الفترة من بداية شهر أغسطس وحتى نهاية ديسمبر المقبل، وفق نظام الذهاب والإياب.ورفضت الأندية بالإجماع، فكرة إلغاء الدوري أو إقامته من مرحلة واحدة، وفضلت إقامة الدوري من مرحلتين مع مباريات مكثفة.واتفقت الأندية بعد اجتماعها على توجيه الخطاب إلى اتحاد الكرة لتوضيح طريقة إقامة الدوري، مع اشتراط حصولها على مستحقاتها المالية المتأخرة، لتتمكن من تسديد التزاماتها المادية.وينتظر أن يعقد اتحاد الكرة اجتماعًا الأسبوع المقبل، لبحث اقتراح الأندية تمهيدًا لحسم القرار.// انتهى //03:36ت م0287