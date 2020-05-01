أمستردام 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسبعد إنهاء الموسم الحالي في كرة القدم الهولندية وعدم استكماله بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد، كشف ناديا كامبور ودي جرافشاب عن رغبتهما في تحقيق أملهما في الصعود لدوري الدرجة الممتازة من خلال حكم قضائي.وكان الناديان في المركزين الأول والثاني بدوري الدرجة الثانية لدى توقف أنشطة كرة القدم في هولندا منتصف مارس الماضي، حيث يتصدران بفارق كبير عن صاحب المركز الثالث.وسارع الناديان إلى الكشف عن رغبتهما في الحصول على فرصة الصعود للدوري الممتاز من خلال القضاء وقلب القرارات التي أصدرها الاتحاد الهولندي للعبة بشأن عدم استكمال فعاليات الموسم الحالي.وقرر الاتحاد الهولندي يوم الجمعة الماضي إنهاء الموسم الحالي وعدم استكمال فعالياته بسبب وباء "كورونا" كما قرر الاتحاد الهولندي عدم منح اللقب لأي فريق في الموسم الحالي وكذلك قرر إلغاء عملية الهبوط والصعود بين درجات الدوري المختلفة ليحرم كامبور ودي جرافشاب من الصعود للدوري الممتاز هذا الموسم.وأكد المحامي دولف سيجار، المكلف من الناديين بالإجراءات القضائية قائلاً: "نريد من القضاء أن يدفع الاتحاد الهولندي للعبة إلى اتخاذ قرار بصعود كامبور ودي جرافشاب"، لافتاً الانتباه إلى أنه يجب على الاتحاد الهولندي عدم إصدار قرار بهبوط أي فريق من الدوري الممتاز، ما يعني أن الموسم المقبل سيشهد 20 فريقا في المسابقة بدلًا من 18 وذلك حال صدور الحكم القضائي لصالح كامبور ودي جرافشاب.وكان رئيس الوزراء الهولندي أصدر قراره الأسبوع الماضي بحظر إقامة أي فعاليات كبيرة مثل دوري كرة القدم للمحترفين حتى أول سبتمبر المقبل على الأقل.// انتهى //03:53ت م0288