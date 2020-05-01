طرابلس 08 رمضان 1441 هـ الموافق01 مايو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،على إعلان المجلس الرئاسي، وتشديده على أن أي عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات والوصول إلى هدنة حقيقية فعلية «يحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية يبحت فيها من خلال تفعيل عمل لجنة "5+5" التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا، مشددا على استمراره في الدفاع عن نفسه.وأشارت إلى مشاركة وزير الخارجية، محمد الطاهر سيالة،في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية (الافتراضية) عبر الدائرة المغلقة،موضحة إنه تم بحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.ونقلت الصحف ترحيب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلّمي بإعلان الجيش الليبي وقف جميع العمليات العسكرية في ليبيا وذلك استجابةً لدعوات المجتمع الدولي ودول شقيقة وصديقة بوقف فوري للقتال،مطالبا جميع الأطراف الليبية الالتزام بوقف إطلاق النار والتوصل إلى هُدنة إنسانية في شهر رمضان المبارك حقناً لدماء أبناء الشعب الليبي.وتناولت تصريحات وزبر الخارجبة الإيطالية دي مايو ، معربا عن تخوف بلاده من تصعيد جديد في الساحة الليبية، قائلا: «نخشى من تصعيد جديد يسفر عن انفجار صراع آخر لاتستطيع ليبيا تحمله.. بل لا تستطيع أوروبا ولا إيطاليا أن تتحملاه، مبديا قلق الحكومة الإيطالية من تصريحات القائد العام للجيش خليفة حفتر الذي أعلن نفسه زعيما لليبيا بأسرها.وعرجت الصحف على دعوة بعثة الأمم المتحدة ، حكومة الوفاق والجيش الوطني، إلى استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" عبر الاتصال المرئي، إذا لزم الأمر ، وذلك بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بالاستناد إلى مسودة الاتفاق الذي اقترحته البعثة في 23 فبراير» الماضي في ختام الجولة الثانية من الاجتماعات التي عقدة بمقر الأمم المتحدة في جنيف.// انتهى //09:08ت م0013