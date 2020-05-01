طوكيو 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واساحتفل الإمبراطور الياباني ناروهيتو اليوم الجمعة بالذكرى السنوية الأولى لجلوسه على عرش الأقحوان في ظل حالة الطوارئ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وأجبر الوباء الحكومة على إلغاء زيارة كانت مقررة للامبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو إلى بريطانيا خلال الربيع بالاضافة إلى إلغاء الاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطور في فبراير الماضي.واعتلى ناروهيتو العرش في الأول من مايو 2019، بعد يوم واحد من تنازل والده أكيهيتو، الذي استمر في الحكم لثلاثة عقود، في أول تنازل عن العرش في اليابان منذ أكثر من 200 عام.// انتهى //09:08ت م0014