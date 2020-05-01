القاهرة 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن من وصفها بقوى الشر تحاول اختطاف بلاده، وبفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشها ستحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.وأبرزت المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود مكافحة فيروس كورونا.وتناقلت تشديد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على أن إسهامات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جهود التنمية ببلاده جعلتها في المركز الأول كأكبر دولة عمليات للبنك بمحفظة استثمارية تصل إلى 3ر1 مليار دولار.وسلطت صحف الجمعة الضوء على إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 269 حالة جديدة ووفاة 12 حالة جديدة، وبدء تجربة حقن المصابين بفيروس "كورونا" من بلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة.وأشارت إلى مقتل وإصابة ضابطين و8 جنود مصريين في انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.ونشرت تأكيد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حربًا جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.وعرجت صحف القاهرة على وقف الجيش الوطني الليبي جميع عملياته العسكرية خلال شهر رمضان وذلك استجابةً لدعوات المجتمع الدولي ودول شقيقة وصديقة بالدخول في هدنة إنسانية.//انتهى//09:09ت م0015