نيودلهي 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الاجمالي في البلاد الى 1147 شخصا فيما ارتفع عدد الاصابات بالفيروس الى 35043 حالة.وذكرت الوزارة في بيان انه تم تسجيل 73 وفاة و1993 اصابة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الان 8889 حالة.ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) أشد الولايات تضررا بالفيروس حيث ارتفع عدد الوفيات فيها بسببه الى 459 شخصا فضلا عن اصابة 10498 آخرين حتى الآن تليها ولاية (غوجارات) مع 214 وفاة و4395 إصابة وسط انتشار الوباء العالمي في 32 ولاية هندية.وفرضت الحكومة الهندية منذ أسابيع حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات وإلغاء المهرجانات الدينية والفعاليات الجماعية كما تم تعليق خدمات القطار والمترو واغلاق الحدود في إطار مساعيها للحد من انتشار الفيروس.// انتهى //09:24ت م0017