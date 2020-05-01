المدينة المنورة 8 رمضان 1441هـ الموافق 1 مايو 2020م واسنبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها اليوم عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية .وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا – المهد ، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم .// انتهى //09:41ت م0018