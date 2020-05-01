الرياض 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسينظم معهد إعداد القادة من خلال برنامج محترف وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم غدٍ السبت اللقاء التعريفي لبرنامج إعداد وتطوير إداريي الفرق والفئات السنية في كرة القدم .وسيقام اللقاء "عن بعد " عبر تقنية تطبيق GoTowebinar بمشاركة مدير برنامج محترف أسامة هوساوي وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور علي الغامدي وسيتم خلاله التطرق إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالبرنامج.يذكر أن معهد إعداد القادة أطلق البرنامج الوطني للمحترف الرياضي (محترف) الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الرياضية الواعدة المقبلة على الاحتراف بالمهارات الأساسية للاحتراف الرياضي بمفهومه الصحيح.// انتهى //09:45ت م0019