القاهرة 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسشارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبدالغفار في فعاليات الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الأفارقة بالاتحاد الأفريقي عبر الفيديو اليوم، وذلك لمناقشة أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى القارة الأفريقية في ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد عبدالغفار خلال الاجتماع - وفقا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية اليوم - أهمية دعم البحث العلمي في مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم رصد حوالي 80 مليون جنيه من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لإجراء بحوث علمية متطورة بهدف إنتاج مصل للعلاج، وبحوث علمية من شأنها الحد من انتشار الفيروس.وطالب بضرورة التفكير في وضع القارة الإفريقية فيما بعد فيروس كورونا، مقترحًا أن يتم إعداد خارطة طريق للقارة الأفريقية لما بعد جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة التعاون بين الدول الأفريقية لإنشاء منصة إلكترونية على مستوى القارة، ووضع المقررات الدراسية عليها.// انتهى //14:28ت م0066